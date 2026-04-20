Caro carburante, da Overmobility Focus le regole per ridurre i consumi

ROMA (ITALPRESS) – Il caro carburante sta spingendo molti automobilisti a consumare meno. Ma quali sono le regole per ridurre i consumi e risparmiare sul pieno? E quanto si può ridurre i consumi nell’uso dell’auto in città e in autostrada? Sul canale You Tube Overmobility Focus è stato pubblicato un servizio di circa 10 minuti dove vengono spiegate le buone regole per ridurre i consumi del 30% in città e fino al 70% in autostrada. “Il contenimento dei consumi – dichiara Marco Marelli, giornalista con trent’anni di specializzazione nel settore automotive – dipende principalmente dallo stile di guida ma ci sono anche dei fattori importanti sulla pressione degli pneumatici da considerare. In questo servizio si entra nel merito e su un viaggio di 250 chilometri viene sottolineato come si possano risparmiare anche 30 euro”.

Nel servizio viene prestata molta attenzione al momento dove il consumo è maggiore, nel primo avviamento, e vengono dati consigli utili per ridurlo. Molta attenzione deve essere poi riposta sulla pressione esercitata sul pedale dell’acceleratore per cercare di tenere il motore in combustione magra, agendo con sistemiticità e leggerezza. La velocità rimane uno dei punti più rilevanti sul consumo come le accelerazione, tutto deve essere ricalibrato e moderato. Nel servizio si ricorda anche quale alimentazione risulta la più efficiente nell’utilizzo urbano o autostradale. “Con semplici accorgimenti – conclude Marelli – si può incidere molto sul consumo e noi automobilisti ne possiamo trarre importante beneficio. È un servizio utile per tutti che consiglio di guardare: per trovarlo basta digitare sul browser di Google: overmobility focus consumi per trovarlo”.

– foto ufficio stampa Overmobility Focus –

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