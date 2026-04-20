Fiat Topolino Corallo protagonista alla Milano Design Week

MILANO (ITALPRESS) – In occasione della Milano Design Week, anche la partnership tra Fiat Topolino e Gallo torna protagonista nel centro del capoluogo lombardo.

Alessio Scutari, Managing Director Fiat & Abarth Italia, la definisce una “piacevole conferma. Anche quest’anno rinnoviamo questo progetto basato sul colore, sulla creatività e sul design. Tutto con Topolino alla base, quindi la microcar che domina ormai le nostre città dal momento che è indiscutibilmente leader di mercato e che con il suo design iconico si presta al colore e alla sperimentazione”.

Il protagonista è il corallo – colore simbolo di energia, vitalità e buon auspicio – che per questa edizione diventa la chiave narrativa e cromatica dell’intero progetto. Una tonalità calda, solare, profondamente italiana, capace di trasformare l’elegante grigio milanese in una superficie attraversata da improvvise immersioni di luce e immaginazione.

Il colore corallo funge anche da trait d’union alle diverse interpretazioni stilistiche: un fondale marino con coloratissima barriera corallina, un pesce palla che attraversa un mare color corallo e una composizione di fiori astratti che traducono l’organico in segno grafico.

Tre visioni diverse, accomunate da libertà espressiva che dialoga apertamente con il mondo del design.

“Nel 2026 Topolino è indiscutibilmente leader del segmento delle microcar, non soltanto delle microcar elettriche. Attenzione, è la prima tra tutte le microcar. Questo vuol dire che il cliente percepisce tutti i benefici di guidare un veicolo elettrico, un veicolo che con i 75 km autonomia è in grado di rispondere perfettamente alle esigenze di mobilità quotidiana – ha spiegato Scutari – Può essere guidata dai quattordicenni, ma spesso viene scelta in realtà da persone adulte che hanno bisogno semplicemente di raggiungere il centro storico o magari di muoversi con maggiore facilità”.

Topolino, infatti, vanta una lunghezza compatta di soli 2,53 metri, una velocità massima di 45 km/h e una batteria da 5,4 kWh che offre fino a 75 km di autonomia, adattandosi perfettamente alla vita quotidiana, con una semplice ricarica domestica e l’accesso gratuito alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e ai centri storici delle città.

La nuova Topolino Corallo integra anche un nuovo quadro strumenti digitale da 8,3″ che introduce una grafica semplificata, una migliore leggibilità e un linguaggio visivo più leggero e intuitivo.

Portiere e dettagli esterni si vestono di un ritmo cromatico vibrante, mentre per la prima volta anche gli interni diventano protagonisti, con i sedili e il Dolcevita Box personalizzati con le righe GALLO: un dettaglio esclusivo che trasforma la vettura in un vero e proprio oggetto di design completo, dentro e fuori.

– foto xh7/Italpress –

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