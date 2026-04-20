Luxy al Fuorisalone 2026 tra design e moda

Roma, 20 apr. (askanews) – In occasione della Milano Design Week Luxy, azienda italiana con sede a Lonigo (VI) specializzata nella produzione di sedute per l’office e il contract con particolare focus al benessere negli ambienti di lavoro, sarà protagonista al Fuorisalone con due collaborazioni d’eccezione.

Nel cuore di Milano, Luxy dà vita a due installazioni che interpretano in chiave contemporanea gli spazi del lavoro e dell’accoglienza, in collaborazione con Tecno SpA e Brett Johnson. Un doppio appuntamento che mette in dialogo linguaggi progettuali differenti ma complementari, all’insegna di comfort, qualità e cultura del design.

La partnership con Tecno SpA, realtà leader nella progettazione di arredi per ufficio, nasce da una naturale affinità progettuale. All’interno dello showroom Tecno in Piazza XXV Aprile, negli storici “Caselli” – edificio iconico legato alle Belle Arti – Luxy presenta una selezione delle proprie sedute direzionali e operative più rappresentative. Il risultato è un dialogo armonico tra superfici e sedute, capace di definire ambienti di lavoro completi, coerenti e altamente funzionali.

In parallelo, Luxy è protagonista anche nello showroom milanese di Brett Johnson iconico brand di moda uomo (Via Manzoni 38), con un allestimento che esplora l’incontro tra design e moda.

In uno spazio caratterizzato da un’estetica essenziale e sofisticata, le sedute lounge e breakout dell’azienda contribuiscono a creare un’atmosfera accogliente ed elegante, in cui materiali, forme e dettagli dialogano con il linguaggio distintivo del brand.

Attraverso queste due collaborazioni, Luxy consolida il proprio posizionamento nel panorama internazionale del design, proponendo una visione progettuale che integra comfort, qualità costruttiva e attenzione al benessere, all’interno di contesti capaci di valorizzare l’identità dei prodotti e dei partner coinvolti.