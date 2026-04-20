Masters 1000 Madrid, sorteggiato il tabellone: possibile una semifinale Sinner-Musetti

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MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Sorteggiato il tabellone del Mutua Madrid Open, il Masters 1000 di Madrid che dal 2009 ha cambiato superficie passando dal duro indoor alla terra battuta, e da allora viene ospitato alla Caja Magica (montepremi 8.235.540 euro).
Sinner, Cinà e Sonego sono inseriti nel primo quarto; Berrettini e Bellucci sono invece nel secondo, con Musetti; nella parte bassa del tabellone troviamo Darderi e Cobolli.
Ecco i primi avversari degli italiani
Jannik Sinner (1) bye/2° turno vs qualificato;
Lorenzo Musetti (6) bye/2° turno vs Hubert Hurkacz (Pol)/qualificato;
Flavio Cobolli (10) bye/2° turno vs Ugo Carabelli (Arg)/Gael Monfils (Fra);
Luciano Darderi (18) bye/2°turno vs Daniel Altmaier (GER)/Juan Manuel Cerundolo (Arg);
Lorenzo Sonego vs qualificato;
Mattia Bellucci vs Damir Dzumhur (Bih);
Matteo Berrettini vs Raphael Collignon (Bel);
Federico Cinà vs Alex Michelsen (Usa).
Possibile dunque una semifinale Sinner-Musetti.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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