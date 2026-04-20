Masters 1000 Madrid, sorteggiato il tabellone: possibile una semifinale Sinner-Musetti

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Sorteggiato il tabellone del Mutua Madrid Open, il Masters 1000 di Madrid che dal 2009 ha cambiato superficie passando dal duro indoor alla terra battuta, e da allora viene ospitato alla Caja Magica (montepremi 8.235.540 euro).

Sinner, Cinà e Sonego sono inseriti nel primo quarto; Berrettini e Bellucci sono invece nel secondo, con Musetti; nella parte bassa del tabellone troviamo Darderi e Cobolli.

Ecco i primi avversari degli italiani

Jannik Sinner (1) bye/2° turno vs qualificato;

Lorenzo Musetti (6) bye/2° turno vs Hubert Hurkacz (Pol)/qualificato;

Flavio Cobolli (10) bye/2° turno vs Ugo Carabelli (Arg)/Gael Monfils (Fra);

Luciano Darderi (18) bye/2°turno vs Daniel Altmaier (GER)/Juan Manuel Cerundolo (Arg);

Lorenzo Sonego vs qualificato;

Mattia Bellucci vs Damir Dzumhur (Bih);

Matteo Berrettini vs Raphael Collignon (Bel);

Federico Cinà vs Alex Michelsen (Usa).

Possibile dunque una semifinale Sinner-Musetti.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).