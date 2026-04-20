Riapre il Parco Internazionale di Scultura di Villa Furstenberg

Mestre, 20 aprile 2026 – Dopo aver accolto più di 6.000 visitatori nel 2025, il Parco Internazionale di Scultura di Villa Furstenberg ha riaperto le porte al pubblico nella mattinata di domenica 19 aprile. Inaugurato nel 2023, il parco di Mestre è divenuto in breve tempo punto di riferimento nella promozione dell’arte contemporanea. Nel giorno della sua riapertura, Banca Ifis ha presentato le due principali novità del 2026: la collezione di opere esposte si arricchisce con la produzione di Anselm Kiefer, artista tedesco di fama internazionale, grazie all’esposizione della sua scultura in bronzo intitolata “Margarethe v Antiochia”. Realizzata nel 2019 per una delle sue serie più celebri, la scultura si ispira alla figura di Margherita di Antiochia, giovane martire cristiana venerata come protettrice delle partorienti, simbolo di resilienza e spiritualità. Inoltre, oltre alla riconferma dell’orario continuato domenicale dalle 10.00 alle 19.00, il Parco sarà fruibile nel corso dell’anno anche in otto aperture straordinarie del sabato. Banca Ifis ha infine optato per un potenziamento degli strumenti utili a facilitare accessibilità e inclusività: tutte le presenti sono state corredate da didascalie in linguaggio braille, dando così la possibilità ai portatori di disabilità visive di fruirne, anche attraverso una serie di visite guidate tattili dedicate specificatamente agli ipovedenti. Sull’app di “Ifis art” sono inoltre stati aggiunti i video-guida in linguaggio LIS, così da consentire alle persone con una disabilità uditiva di visitare il Parco in autonomia. Con l’intenzione di concepire lo spazio non solo come espositivo, ma anche come luogo di condivisione e dialogo sui grandi temi della cultura e della creatività, il Parco ospiterà nel 2026 un ricco programma di eventi, workshop e appuntamenti organizzato nell’ambito del Public Program del Padiglione Italia della Biennale di Venezia. L’apertura al dialogo e alla riflessione sull’arte voluta da Banca Ifis si estende anche alle nuove generazioni: tra giugno e settembre, infatti, avranno luogo tre eventi pensati per i più piccoli e realizzati in collaborazione con la Fondazione Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia Stepan Zavrel di Sarmede. Anche in occasione della nuova apertura per il 2026, l’ingresso al Parco rimane gratuito e prenotabile tramite l’app di Ifis art. Grazie alla stessa sarà inoltre possibile usufruire dell’audio-guida per poter conoscere in maniera approfondita le opere esposte.