Dl sicurezza, Fontana a Pd-Avs: iter non è scorretto, ci sono precedenti

Roma, 21 apr. (askanews) – L’iter del decreto sicurezza non può essere giudicato “non corretto” dalla presidenza della Camera vista “l’esistenza di precedenti analoghi”. Lo scrive la terza carica dello Stato Lorenzo Fontana in una lettera di risposta ai rilievi sollevati dalla presidente dei deputati Pd Chiara Braga e dalla presidente dei deputati Avs Luana Zanella rispetto alla mancata convocazione in sede consultiva di diverse commissioni fra quelle assegnatarie. Fontana assicura tuttavia che tali rilievi saranno “oggetto per il futuro di approfondimento” per “una più equilibrata distribuzione del tempo disponibile per la conversione dei decreti-legge da parte del Parlamento”.

“Senza, ovviamente, voler derubricare tale circostanza, evidentemente connessa con i tempi di trasmissione del provvedimento dal Senato e con la imminente scadenza del decreto-legge, tale da imporre necessariamente l’avvio della discussione in Assemblea martedi 21 aprile, stante l’obbligo costituzionale della Camera di pronunciarsi sulla conversione in legge del provvedimento d’urgenza, vi confermo, come voi stessi avete ricordato, l’esistenza di più precedenti analoghi, tali da non consentire alla Presidenza di valutare proceduralmente non corretto l’attuale iter”, scrive Fontana.

“Mi rendo in ogni caso conto del rilievo della questione posta, che ritengo dovrà essere oggetto per il futuro di approfondimento, oltre che in sede di Giunta per il regolamento, anche a livello di confronto tra il Parlamento e il Governo, in particolare ai fini di una più equilibrata distribuzione del tempo disponibile per la conversione dei decreti-legge da parte del Parlamento”, conclude il presidente della Camera.