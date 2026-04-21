Milano, 21 apr. (askanews) – Dopo il successo del suo show come prima headliner latina al Coachella 2026, Karol G torna in Italia con il suo Viajando por el mundo tropitour per un’unica imperdibile data nel nostro Paese: sabato 24 luglio 2027 allo Stadio San Siro di Milano.

Gli utenti iscritti a My Live Nation potranno accedere alla presale dalle ore 14:00 di martedì 29 aprile, registrandosi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 14.00 di giovedì 30 aprile su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

RADIO 105 è media partner dell’evento.

La performance di Karol G al Coachella ha rappresentato un momento determinante, che riflette la crescita globale della musica latina e il ruolo di artisti che si esprimono con autenticità. Lo show si è aperto con la gaita hembra, strumento tradizionale colombiano, creando subito un legame con le sue radici. Costumi, suoni e immagini si sono poi intrecciati in un racconto che ha portato l’identità latina su un palcoscenico internazionale.

“Sono Carolina, vengo da Medellín, in Colombia, e oggi sono la prima donna latina a essere headliner al Coachella. Ne sono molto felice e molto orgogliosa, ma allo stesso tempo mi sembra che il tutto sia arrivato un po’ tardi. Questo festival va avanti da 27 anni ed è la prima volta che una ragazza latina è headliner al Coachella, quindi voglio solo dire che prima di me ci sono stati tantissimi grandi artisti latini, artisti latini leggendari, che mi hanno dato l’opportunità di essere qui stasera. Quindi non si tratta solo di me, si tratta della mia comunità latina, si tratta della mia gente. E allo stesso tempo, questo show è per i latini che ultimamente hanno dovuto lottare in questo Paese. Noi siamo al loro fianco, io sono al fianco della mia comunità latina e allo stesso tempo sono molto orgogliosa perché questo fa emergere il meglio di noi: unità, resilienza e uno spirito forte.”, ha detto Karol G.

Pensato come un’esperienza di trasformazione, lo spettacolo ha esplorato la forza femminile attraverso la figura della donna selvaggia e libera. Grazie a un mix di musica, movimento e racconto, Karol G ha guidato il pubblico in un viaggio interiore alla ricerca della propria voce e della propria identità, fino alla piena espressione del proprio potere personale.