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Papa Francesco, Meloni: ha segnato profondamente il nostro tempo

| 21 Aprile 2026 09:15 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 21 apr. (askanews) – “Un anno fa Papa Francesco tornava alla casa del Padre. Il suo è un ricordo ancora molto presente.
Nel suo magistero ha richiamato con costanza il valore della pace, dell’attenzione verso chi è più fragile e della responsabilità verso gli altri. Ha saputo parlare al mondo con parole semplici, raggiungendo credenti e non credenti, toccando anche questioni che riguardano la vita delle persone di tutti i giorni. Conoscerlo è stato per me un privilegio, così come la sua presenza al G7 presieduto dall’Italia – la prima volta per un Pontefice – è stato un regalo grandissimo che porto nel cuore. Resta una figura che ha segnato profondamente il nostro tempo, e il cui messaggio continua a essere attuale. Grazie di tutto Papa Francesco”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui social.

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