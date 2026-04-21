Suzuki introduce la garanzia fino a 10 anni con il programma 10&LODE

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki introduce il nuovo programma Garanzia 10&LODE che prevede la possibilità di ottenere gratuitamente una garanzia sui principali componenti del veicolo per un periodo di 12 mesi o 15.000/20.000 km, a seconda dell’evento che si verificherà per primo ed in base alla cadenza temporale e chilometrica del piano di manutenzione del veicolo Suzuki, allo scadere della garanzia contrattuale o estesa, fino ad un massimo di 10 anni o 250.000 km.

La casa di Hamamatsu premia i Clienti che svolgeranno regolarmente la manutenzione programmata della propria Suzuki in modo puntuale e completo, come descritto nel libretto di uso e manutenzione e che si presenteranno allo scadere della garanzia convenzionale o della garanzia estesa per eseguire il tagliando di manutenzione, al fine di ottenere un anno di garanzia, rinnovabile fino al 10° anno di vita del veicolo o al raggiungimento dei 250.000 km.

L’ottenimento della Garanzia Suzuki 10&Lode è subordinata al superamento di alcune verifiche tecniche che saranno eseguite dalla Rete Ufficiale Suzuki. Per ottenere gratuitamente i successivi rinnovi della Garanzia Suzuki 10&Lode sarà sufficiente far eseguire ogni anno la manutenzione periodica in modo puntuale e completo presso la Rete Ufficiale Suzuki, come descritto dal libretto di uso e manutenzione.

Il programma è riservato a tutti i nuovi veicoli immatricolati da aprile a dicembre 2026 e distribuiti da Suzuki Italia, inoltre, i veicoli Suzuki con più di tre anni, che hanno effettuato la manutenzione in modo completo e regolare e che si recheranno presso la rete ufficiale di concessionari e officine autorizzate nel corso del 2026 potranno aderire al programma Garanzia 10&Lode dopo il superamento di un controllo tecnico.

Il programma consente di ottenere 12 mesi di copertura sui principali organi meccanici, elettrici ed elettronici e 15.000 o 20.000 km a seconda dell’intervallo manutentivo previsto per il modello, rinnovabili di anno in anno, fino al raggiungimento del 10° anno o dei 250.000 km, a seconda dell’evento che si verifica per primo.

Tutti i termini e le condizioni sono disponibili su Suzuki.it.L’iniziativa rafforza il legame tra Cliente e rete Suzuki, valorizzando la corretta manutenzione come elemento chiave per affidabilità, sicurezza e valore nel tempo. Un’iniziativa che sottolinea la filosofia del marchio: mettere il Cliente al centro, oggi e nel lungo periodo.

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

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