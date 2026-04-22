Pil, anche il governo lima le previsioni: +0,6% sul 2026 e il 2027

Roma, 22 apr. (askanews) – Anche il governo rivede al ribasso le previsioni di crescita economica: nel Documento di Finanza pubblica sia il Pil 2026 che quello del 2027 vengono ora indicati al più 0,6%, dal precedente più 0,7%. Lo ha riferito il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri.

“Non siamo in circostanze normali ma di tipo totalmente eccezionale quindi le previsioni contenute nel documento e validate dall’Upb inevitabilmente sono già oggi discutibili e nelle prossime settimane meritevoli di ulteriori approfondimenti, adeguamenti ed aggiornamenti”, ha detto.

Poco prima, Eurostat ha confermato al 3,1% il rapporto deficit/Pil dell’Italia sul 2025, in calo e meglio delle prevision, ma non sufficiente ad una uscita anticipata dalla procedura europea per deficit eccessivo.

“Come diceva Boskov rigore è quando arbitro fischia. Puoi essere d’accordo o no ma sono queste le regole del gioco”, ha commentato Giorgetti. Che poi ha aggiunto: “a me l’uscita deficit interessava moltissimo fino 28 febbraio 2026 dopo assolutamente meno”.

Nel Documento di Finanza Pubblica la stima sul deficit del 2026 è stata rivista al rialzo dal 2,8% al 2,9% e quello del 2027 dal 2,6% al 2,8%, ha anche riferito il ministro.

Comunque, in mancanza di un intervento comune dell’Ue sui conti pubblici “ci muoveremo da soli? Non lo escluderei. Però – ha puntualizzato Giorgetti – siccome, parlando coi colleghi, in tanti si trovano come me a fare il medico nell’ospedale da campo, in tanti condividiamo lo stesso modo di vedere la situazione. E quindi abbiamo feriti che arrivano da tutte le parti che dobbiamo curare. E non possiamo dargli l’aspirina”.

Nel frattempo, sul taglio delle accise che scade il prossimo 1 maggio: “ovviamente la settimana prossima valuteremo l’ordine delle priorità”, ha concluso.