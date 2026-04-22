Renzi: un servizio al Paese bloccare Belloni al Colle nel 2022

Roma, 22 apr. (askanews) – “C’è caos nei servizi segreti e i giornali riportano l’apertura di indagini. Io non entro nel merito delle vicende giudiziarie perché sono garantista e credo che certi dossier vadano maneggiati con estrema cura. Ma so che prima o poi in tanti capiranno che bloccare la candidatura di Elisabetta Belloni alla Presidenza della Repubblica, nel gennaio 2022, è stato un servizio che abbiamo reso alle Istituzioni e al Paese”. E’ quanto scrive il leader di Italia Viva Matteo Renzi nella sua Enews.

“Non per la persona Belloni, si capisce. Ma perchè non è un Paese civile quello in cui il capo dei servizi segreti va a fare il capo dello Stato nel giro di una notte. Allora il mio NO a Belloni fu molto criticato, spero che ora sia più chiaro perché lo abbiamo fatto. Il tempo è davvero galantuomo”, conclude Renzi.