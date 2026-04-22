Tramonta uscita anticipata Italia da procedura Ue deficit eccessivo

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Roma, 22 apr. (askanews) – Tramonta, almeno per ora, l’ipotesi di una uscita anticipata dell’Italia dalla procedura europea per deficit eccessivo. Secondo i dati sui conti pubblici dei Paesi certificati oggi da Eurostat, lo scorso anno il deficit di Bilancio dell’Italia è calato al 3,1% del Pil.
Un livello che non basta a uscire dalla procedura europea per deficit eccessivo, che avrebbe richiesto un disavanzo “inferiore al 3%”, come aveva ricordato ieri un portavoce della Commissione europea.
Secondo l’istituto di statistica comunitario, il disavanzo dell’Italia è sceso a 69,4 miliardi di euro, dai 73,8 miliardi del 2024, passando così al 3,1% del Pil 3,4% dell’anno precedente. Il debito pubblico ha raggiunto 3.096 miliardi di euro, da 2.967 miliardi nel 2024, portandosi al 137,1% del Pil, dal 134,7% del 2024.
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