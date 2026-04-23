Ciclone Harry, dal 4 maggio online il portale per ristori immediati a imprese e balneari

CATANZARO (ITALPRESS) – “Nelle scorse settimane la Protezione civile della Regione Calabria ha attivato una piattaforma dedicata per la raccolta delle richieste di ristoro da parte delle attività produttive e delle famiglie che hanno subito ingenti danni a seguito del violento ciclone Harry che ha colpito il territorio calabrese lo scorso mese di gennaio. Sono complessivamente 297 le attività produttive che hanno richiesto la misura della immediata ripresa, più altre 40 che hanno segnalato danni connessi all’aumento di resilienza”. Così, in una nota congiunta, il vice presidente della Regione Calabria, Filippo Mancuso, e l’assessore al Turismo, Giovanni Calabrese, che aggiungono: “Dal governo nazionale sono già state trasferite le risorse relative all’emergenza: 31,9 milioni di euro, dei quali 5,2 milioni di euro destinati esclusivamente alle imprese per l’attivazione della misura della immediata ripresa. Tuttavia, come previsto dalla normativa vigente, l’accesso a tali fondi è subordinato a un iter burocratico che prevede l’anticipazione delle spese da parte dei beneficiari e la relativa rendicontazione, con poi la successiva richiesta di rimborso”.

“Per velocizzare i tempi di erogazione, e offrire un sostegno concreto e immediato alle imprese colpite, la Regione Calabria ha sottoscritto un accordo con Fincalabra – dichiarano -. L’obiettivo è quello di anticipare le risorse necessarie consentendo alle attività produttive di ripartire, anche in ragione dell’approssimarsi della stagione estiva, senza dover attendere i tempi più lunghi delle procedure ordinarie. Dal 4 maggio, dunque, le imprese che hanno presentato la domanda tramite la piattaforma del dipartimento Protezione civile della Regione Calabria per l’immediata ripresa, potranno richiedere l’erogazione del ristoro, nella misura richiesta attraverso la Protezione civile e fino a un massimo di 20 mila euro, mediante la piattaforma www.bandifincalabra.it. Sarà garantita in tempi celeri l’erogazione, a fronte delle richieste presentate, via via che le stesse perverranno. Lo sportello resterà aperto fino al completo ricevimento delle istanze presentate, e comunque almeno fino al 4 giugno 2026. Tra i beneficiari rientrano ovviamente anche le attività titolari di concessioni balneari che potranno, così, procedere rapidamente agli interventi necessari per la ripresa e per garantire l’apertura in vista della stagione estiva”.

“In questa prima fase – proseguono -, la misura riguarda esclusivamente le attività produttive. Parallelamente, la Regione Calabria sta già lavorando per estendere l’intervento anche alle abitazioni principali e, successivamente, alle seconde case, con l’obiettivo di assicurare ristori tempestivi anche ai cittadini. Con questa iniziativa vogliamo dare una risposta immediata e concreta al tessuto economico colpito dal ciclone Harry. Anticipare le risorse significa aiutare le imprese a ripartire subito, sostenere l’economia locale e ridurre al minimo l’impatto di procedure burocratiche spesso complesse e lente. La collaborazione con Fincalabra rappresenta un modello efficace che intendiamo rafforzare e ampliare, per garantire interventi sempre più rapidi ed efficienti a favore del territorio”, concludono il vice presidente della Regione Calabria, Filippo Mancuso, e l’assessore al Turismo, Giovanni Calabrese.

– Foto Regione Calabria –

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