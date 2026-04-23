Dfp, in scenario avverso Pil 2026 +0,4% e recessione -0,2% nel 2027

Roma, 23 apr. (askanews) – Nello “scenario alternativo” contenuto nel Documento di Finanza Pubblica “caratterizzato, in sintesi, dal permanere di una situazione altamente conflittuale, con un’evoluzione più avversa e un ritorno molto più lento a condizioni distese delle principali variabili internazionali” il Pil 2026 si attesterebbe a +0,4% mentre quello 2027 sarebbe negativo (-0,2%). E’ quanto emerge da un’analisi contenuta nel DFP.

In questo scenario avverso, si legge nel testo, “il tasso di crescita del PIL risulterebbe inferiore, rispetto al quadro macroeconomico di previsione, di 0,2 punti percentuali nel 2026, 0,8 punti nel 2027 e 0,1 punti nel 2028, per poi risultare superiore di 0,2 punti nel 2029”.

Lo scenario avverso prevede, tra l’altro, un prezzo del petrolio di 115 dollari nel 2026 e di circa 80 dollari nel 2027, un rendimento del Btp superiore di 30 punti base nel 2026 e di 60 punti nel 2027 rispetto allo scenario base e un prezzo del gas di 93,4 euro/MWh nel 2026 e di 48 euro/Mwh nel 2027.