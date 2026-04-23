Dl sicurezza, Schlein: avete fallito, fermatevi. E’ incostituzionale

Roma, 23 apr. (askanews) – “Questo decreto è sbagliato, fermatevi. Sulla sicurezza avete fallito, lo dicono i dati, lo dite anche voi perché altrimenti non staremo qui a discutere del quarto decreto sicurezza”, che è “lesivo del diritto costituzionale, sbagliato nel metodo e nel merito”. Così la segretaria dem Elly Schlein, in sede di dichiarazioni di voto nell’aula della Camera, la quale ha aggiunto: “sperate di distogliere da un fatto: avevate numeri per fare tutto e non avete fatto niente che sia riuscito a migliorare la vita degli italiani”.

“Fermatevi, alla vostra propaganda non crede più nessuno”, ha aggiunto.