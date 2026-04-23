“Impossible to ignore” di SICIS alla Milano Design Week 2026

Milano, 23 apr. (askanews) – SICIS ha scelto “Impossible to ignore” come concept per la MilanoDesign Week 2026, durante la quale è protagonista alla 64esima edizione del Salone del Mobile inFiera Milano Rho. SICIS, da anni reinterpreta questa tecnica storica applicandola al design,all’architettura, all’arredamento d’interni e alla gioielleria in un sistema integrato contribuendocosì a mantenere viva una tradizione che unisce sapere artigianale, ricerca artistica e innovazione.A tal proposito, esempio perfetto è proprio come l’azienda ha organizzato il proprio spazioespositivo: ambienti che riproducono vere stanze, ognuna con stile e identità precisi, definiti dairitratti artistici realizzati in mosaico. Attorno, si sviluppano le proposte d’arredo. Tre le novitàprincipali, da questo punto di vista, la poltrona Amaro, il divano Mirai e il tavolo Vertex: “Intanto,bisogna sempre abbinare le tipologie che sono prettamente specifiche della nostra storia e delnostro tempo. Abbiamo il fattore tempo, che significa processi di produzione controllati e quindigarantire un tempo di consegna ad una società che, oggi, è abituata ed educata ad ordinare unapizza e ad averla entro cinque minuti” ha dichiarato Maurizio Leo Placuzzi, fondatore e CEO diSICIS.In un mercato in cui molti tendono a non mostrarsi, SICIS rivendica invece il valore della presenza.Con “Impossible to ignore” porta al Salone 2026 un messaggio chiaro: ciò che resta è ciò che ha ilcoraggio di essere visto “Essendo una piattaforma di lusso, che offre a tutti i progetti e a tuttele possibilità e installazioni e usi e materiali che diventano prodotti” ha concluso Placuzzi.SICIS è presente anche al Fuorisalone, in via Fatebenefratelli, con “ELEMENTS. Jewel and design,beyond form”, un’installazione immersiva che, unendo arte e visione industriale, propone unpercorso sviluppato attorno ai quattro elementi primari: Aria, Fuoco, Terra e Acqua.