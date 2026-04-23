Mattarella a Papa: suo messaggio pace richiamo a comunità internazionale

Roma, 23 apr. (askanews) – “A nome della Repubblica Italiana e mio personale sono lieto di porgerLe il più cordiale saluto al rientro da questo Suo importante e lungo viaggio apostolico in quattro Stati africani. Il profondo messaggio di pace, speranza e fraternità che la Santità Vostra ha posto al centro del Suo pellegrinaggio – e risuonato costantemente nel dialogo con i tanti giovani incontrati – richiama l’intera comunità internazionale al dovere di perseguire con tenacia le ragioni del dialogo e della collaborazione tra le genti”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Papa Leone XIV.

“In ogni tappa – aggiunge il capo dello Stato – si è levato con forza l’appello affinché la piena emancipazione del continente africano sia promossa e accompagnata con rinnovata responsabilità e spirito genuinamente cooperativo, favorendo processi duraturi e inclusivi di sviluppo sociale ed economico.

Voglia accogliere, Santità, vivissimi auguri di proficua prosecuzione del Suo altissimo Magistero”.