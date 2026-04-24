A Renault Twingo E-Tech Electric il Car Design Award 2026

ROMA (ITALPRESS) – Renault Twingo E-Tech Electric conquista il Car Design Award 2026 nella categoria Production Cars, uno dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali dedicati al design automobilistico, ideato nel 1984 dalla rivista Auto&Design. Il premio è stato ritirato da Laurens Van den Acker (Chief Design Officer di Renault Group) in occasione della cerimonia di premiazione che si è svolta nella splendida cornice dell’ADI Design Museum, nel cuore della Milano Design Week, confermando ancora una volta il ruolo centrale del design come leva strategica per l’innovazione e la mobilità contemporanea. Il Car Design Award premia ogni anno l’eccellenza progettuale attraverso tre categorie – Concept Cars, Production Cars e Brand Design Language – valorizzando visione creativa, coerenza stilistica e capacità di interpretare le evoluzioni culturali e tecnologiche del settore automotive. Nell’edizione 2026, la giuria internazionale composta da giornalisti delle principali testate automotive mondiali ha assegnato il premio Production Cars al team di design Renault per Twingo E-Tech Electric, riconoscendone l’identità forte e distintiva. Le motivazioni della giuria sottolineano come: “Fortemente identitario, il design vivace di Twingo E-Tech Electric unisce con intelligenza stile, simpatia e accessibilità. E’ una city car capace di trasformare il piccolo formato in un autentico statement di stile, evocando con gusto la forma monovolume della Twingo originale per conquistare sia chi l’ha vissuta negli Anni ’90 sia chi la scopre oggi”.

foto: ufficio stampa Renault Group Italiaù

(ITALPRESS).