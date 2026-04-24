Denver ko in gara-3 dei Playoff Nba, McCollum trascina Atlanta

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Denver termina al tappeto in gara-3 sul parquet di Minnesota e va in svantaggio 2-1 nella serie valida per il primo turno dei playoff Nba. Match condotto dall’inizio alla fine dai Timberwolves, che hanno la meglio 113-96. Top scorer Ayo Dosunmu con 25 punti in uscita dalla panchina. Doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi per Jalen McDaniels, mentre Anthony Edwards aggiunge 17 punti in 24 minuti in campo. Sponda Nuggets, non basta un Nikola Jokic da 27 punti e 15 rimbalzi per evitare la sconfitta a Minneapolis. Appuntamento a gara-4 (26 aprile ore 02:30 italiane) con i Timberwolves che possono guadagnarsi il primo match point.

Atlanta in vantaggio 2-1 contro New York. Sul proprio parquet gli Hawks la spuntano 109-108 sempre grazie a CJ McCollum. L’ala degli Hawks – 23 punti e 5 rimbalzi alla sirena – segna il canestro del +1 a 13 secondi dalla fine e regala ai suoi il sorpasso nella serie. Jalen Johnson sfiora la tripla doppia (24 punti, 10 rimbalzi e 8 assist) e Jonathan Kuminga contribuisce alla causa con 21 punti partendo dalla second unit. Knicks chiamati a reagire in gara-4 (26 aprile ore 00:00) per evitare di trovarsi spalle al muro nel ritorno sul parquet casalingo del Madison Square Garden della Big Apple.

Dopo i due successi in casa, Cleveland va ko a Toronto 126-104 in gara-3. RJ Barrett e Scottie Barnes combinano 66 punti – 33 a testa – e mantengono vive le speranze di qualificazione dei Raptors. Serata storta al tiro per i big dei Cavs: 18 punti con il 38% dal campo per James Harden, 15 con il 44% per Donovan Mitchell.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).