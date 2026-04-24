Madrid, Musetti avanti: battuto Hurkacz in due set

Roma, 24 apr. (askanews) – Inizia con una vittoria convincente il cammino di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Madrid Open. L’azzurro supera in due set il polacco Hubert Hurkacz con il punteggio di 6-4, 7-6, conquistando l’accesso al terzo turno dove affronterà l’olandese Tallon Griekspoor.

Partita tutt’altro che semplice per Musetti, opposto a un avversario esperto e già vincitore di due Masters 1000 in carriera. L’italiano approccia però nel modo migliore, strappando subito il servizio a Hurkacz e volando sul 4-1 grazie a un doppio break. Il polacco prova a rientrare nel set, ma Musetti gestisce con lucidità il vantaggio e chiude 6-4 il primo parziale.

Nel secondo set l’equilibrio aumenta, con Hurkacz che alza il livello al servizio mettendo in difficoltà l’azzurro. Il parziale si decide al tie-break dopo che Musetti annulla due set point, mostrando freddezza nei momenti chiave. Nel gioco decisivo l’italiano cambia marcia, imponendosi con autorità e chiudendo l’incontro in due set.

Un successo importante per Musetti, che conferma i progressi sulla terra battuta e supera un banco di prova significativo all’esordio nel torneo madrileno. Al terzo turno lo attende Griekspoor, testa di serie numero 29, reduce dalla vittoria contro il bosniaco Damir Dumhur.