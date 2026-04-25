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Crans-Montana, Meloni: ignobile chiederci pagamento spese mediche

| 25 Aprile 2026 00:05 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 24 apr. (askanews) – “Apprendo da notizie di stampa che le autorità svizzere hanno intenzione di chiedere all’Italia il pagamento delle esose spese mediche che l’ospedale di Sion avrebbe sostenuto per i ricoveri, anche di poche ore, di alcuni ragazzi rimasti feriti nell’incendio di Crans-Montana. Se questa ignobile richiesta dovesse essere formalizzata, annuncio fin da ora che l’Italia la respingerà al mittente e che non le darà alcun seguito. Confido nel senso di responsabilità delle autorità svizzere e mi auguro che la notizia si riveli del tutto infondata”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni su Facebook.

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