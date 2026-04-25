Tennis, Carlos Alcaraz annuncia forfait ai tornei di Roma e Parigi

Roma, 24 apr. (askanews) – Arriva un altro, doppio forfait per Carlos Alcaraz. Già assente dal torneo in corso a Madrid, il tennista spagnolo numero 2 al mondo ha annunciato, attraverso un post sui social, che non prenderà parte né agli Internazionali al Foro Italico a Roma né al Roland Garros a Parigi.

“Dopo i risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente è essere cauti e non partecipare a Roma e al Roland Garros, in attesa di valutare l’evoluzione della situazione per decidere quando tornare in campo. È un momento complicato per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti”, il messaggio postato sugli account ufficiali di Alcaraz.