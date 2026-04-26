Tennis, Sinner agli ottavi di finale a Madrid

Roma, 26 apr. (askanews) – Jannik Sinner batte Elmer Moller per 6-2, 6-3 ed è agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Una partita solida da parte del numero 1 al mondo, che ha gestito dall’inizio alla fine. Nel primo set Sinner ha conquistato due break (nel quarto e sesto game), ma ha perso la battuta nel settimo gioco. Dopo un medical timeout chiamato da Moller, Jannik ha strappato nuovamente il servizio al danese chiudendo 6-2 in 40 minuti. Nel secondo set, invece, a Sinner è bastato il break nel sesto game. Con questo successo, l’azzurro sale a 19 vittorie consecutive. Agli ottavi di finale del Madrid Open per la terza volta in carriera, affronterà uno tra Norrie e Tirante.