Fenice, Giuli: licenziamento Venezi atto insindacabile sovrintendente

Milano, 27 apr. (askanews) – Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, conferma quanto espresso da Palazzo Chigi nel suo comunicato, a proposito della libera e autonoma scelta del sovrintendente della Fondazione Teatro La Fenice, Nicola Colabianchi, in relazione al licenziamento di Beatrice Venezi. Lo scrive in una nota il Mic, spiegando che “si tratta a tutti gli effetti di un atto insindacabile, pur condiviso appieno dal ministro, sul quale il Governo non avrebbe potuto avere e in generale non intende avere alcuna facoltà di condizionamento”.