Milan, frattura allo zigomo per Modric: stagione finita, speranza per i Mondiali

MILANO (ITALPRESS) – Stagione finita per Luka Modric, ma la speranza è che rientri in tempo per i Mondiali. In un comunicato il Milan fa sapere che “oggi Luka Modric è stato sottoposto a intervento chirurgico presso la Clinica La Madonnina di Milano. Si è reso necessario intervenire chirurgicamente per trattare una frattura complessa pluriframmentaria dell’osso zigomatico sinistro. L’operazione, eseguita dall’équipe del dottor Luca Autelitano alla presenza dei medici rossoneri Stefano Mazzoni e Andrea Bulgheroni, è perfettamente riuscita. Il Club augura a Luka una pronta guarigione in vista del Mondiale”.

Dunque, di fatto, finale di stagione in rossonero già terminato per il fuoriclasse croato, con l’augurio e la speranza che possa recuperare in tempo per giocare il Mondiale.

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