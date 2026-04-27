Tv, torna “House Of The Dragon”: la terza stagione dal 22 giugno

Roma, 27 apr. (askanews) – Ritorna “House Of The Dragon”, con la terza stagione dal 22 giugno su Sky e in streaming su Now e su Hbo. Tra cospirazioni, battaglie e lotte intestine, sarà trasmessa in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti.

Il prequel della serie più premiata e vista di sempre, “Il Trono di Spade”, è ambientato 200 anni prima e tratto dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin; racconta la storia della leggendaria Casa Targaryen.

In otto nuovi episodi, la terza stagione vedrà nel cast Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Tom Cullen, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Joplin Sibtain e Barry Sloane. I registi dei nuovi episodi sono: Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh e Loni Peristere. I crediti della terza stagione: co-creatore, showrunner e produttore esecutivo Ryan Condal; co-creatore e produttore esecutivo George R.R. Martin; produttori esecutivi Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, Davide Hancock, Philippa Goslett.