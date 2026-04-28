Cannes, l’Italia alla Quinzaine con “Oh Boys” di Antonio Donato

Roma, 28 apr. (askanews) – “Oh Boys”, il cortometraggio scritto e diretto da Antonio Donato, e sviluppato all’interno del Premiere Film Lab, è stato selezionato alla Quinzaine des Cinéastes del Festival di Cannes 2026, unica opera italiana presente quest’anno nella prestigiosa sezione indipendente e unica produzione italiana dell’intero Festival.

Un riconoscimento che conferma il dinamismo e la vitalità della giovane produzione italiana contemporanea, rappresentata da Premiere Film e Andromeda Film, in collaborazione con Via73 (Usa/Italia) e Courageous Donuts (Uk).

Prodotto da Saverio Pesapane e Mariapia Autorino per Premiere Film, in associazione con Filippo Montalto e Francesco Montalto per Andromeda Film, Olivia Serafini-Sauli per Via73 e Patrick Verlin per Courageous Donuts, “Oh Boys” è sostenuto da Comune di Pisciotta e NextGenEu, ed è un’esclusiva per l’Italia Rai Cinema Channel. Distribuzione e vendite internazionali sono affidate a Premiere Film.

Nel cast ci sono Tom Byrne, Meg Bellamy, Luca Lacerenza, Antonio De Rosa. La sceneggiatura è di Paolo Carbone, Antonio Donato, Andrea Orsenigo, Dania Rendano.

In un piccolo villaggio sul mare, l’orgoglio e la competizione maschile si esprimono nella musica, nell’amore e nello sport. Ma quando un giovane sassofonista decide di suonare “controcorrente”, il ritmo del paese – e delle sue certezze – inizia a cambiare. Con uno sguardo ironico e intimo sulla fragilità maschile contemporanea, il film racconta tre episodi in cui la necessità di impressionare diventa un peso di cui liberarsi.

“Viviamo in una società che chiede agli uomini di essere forti, performanti, impeccabili. ‘Oh Boys’ nasce dal desiderio di esplorare cosa accadrebbe se imparassimo a liberarci da questa pressione, riscoprendo la vulnerabilità come forma di verità” ha dichiarato Antonio Donato, regista e sceneggiatore.

Il regista milanese, classe 1996, diplomato alla London Film School, ha già ottenuto riconoscimenti internazionali con “Sparare alle angurie”, corto presentato in oltre 60 festival e premiato tra gli altri a Brest, Leuven e Shanghai. Donato sta attualmente sviluppando il suo primo lungometraggio, sostenuto da Torino Film Lab Extended, Alca – Chalet Mauriac, Premio SIAE e Cannes City Award.