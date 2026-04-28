Meloni: ok dl lavoro, Italia più di ieri Repubblica fondata su lavoro

Roma, 28 apr. (askanews) – Il decreto lavoro varato oggi dal Cdm “è un tassello di una strategia molto più ampia che ha come obiettivo quello di sostenere la creazione di una occupazione stabile e di qualità che sta dando i suoi frutti. Oggi più di ieri si può dire che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm.