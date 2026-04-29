Ciclismo, Roma ancora capitale del Giro

Roma, 29 apr. (askanews) – Per l’ottava volta nella storia, la quarta consecutiva, sarà Roma ad ospitare il Grande Arrivo del Giro d’Italia. La tappa conclusiva della 109^ edizione della Corsa Rosa è stata presentata quest’oggi presso la Protomoteca del Campidoglio alla presenza di Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma; Urbano Cairo, Presidente di RCS MediaGroup; Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma; Paolo Bellino, Amministratore Delegato di RCS Sports & Events; Stefano Barigelli, Direttore de La Gazzetta dello Sport e Vincenzo Nibali, vincitore di due Giri d’Italia (2013 e 2016) oltre a tante altre istituzioni, rappresentanti dei Media e dei partner della Corsa Rosa. A condurre l’evento Cristina Fantoni, giornalista di TG La7. “Ci aspettano 131 chilometri di emozioni lungo un percorso che passa da Ostia, il mare di Roma, e da alcuni dei luoghi più iconici della città, passando per il Colosseo e le Terme di Caracalla fino al traguardo finale al Circo Massimo” le parole del sindaco di Roma Gualtieri. Tappa finale divisa in due parti: avvicinamento, dalla partenza a Roma-EUR, fino al primo passaggio sulla linea di arrivo si raggiunge il litorale e poi Ostia, quindi si ritorna in zona partenza e in seguito circuito finale (8 giri) all’interno della Capitale. Il circuito di 9.5 km si sviluppa interamente lungo le vie cittadine (ampie e talvolta con alcuni spartitraffico). Si alternano brevi ondulazioni e lunghi rettilinei raccordati da curve a volte impegnative. Il fondo stradale è prevalentemente asfaltato con alcuni brevi tratti in pavé (“sanpietrini”).

Ultimi chilometri con solo alcune lievi variazioni di direzione. Retta finale di 350 m su asfalto, a metà dell’ultimo chilometro la pendenza della sede stradale è del 5%.