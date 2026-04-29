Serie A, le designazioni arbitrali della 35esima giornata: Inter-Parma a Bonacina

ROMA (ITALPRESS) – Prime designazioni per il designatore arbitrale ad interim Dino Tommasi. L’ex direttore di gara, chiamato a sostituire Gianluca Rocchi che si è autosospeso a causa dell’inchiesta della procura di Milano, ha scelto gli arbitri per le gare della 35esima giornata del campionato di Serie A (oltre che per la penultima di Serie B).

Inter-Parma, gara in programma domenica 3 maggio alle 20.45 a San Siro e che potrebbe assegnare lo scudetto, sarà diretta da Kevin Bonacina di Bergamo. Con lui gli assistenti Preti e Palermo, il quarto ufficiale di gara Massimi e gli arbitri Var Marini e Di Paolo. Ad aprire il programma del 35esimo turno Pisa-Lecce che si giocherà venerdì 1 maggio alle 20.45 e che sarà diretta da Marco Guida di Torre Annunziata.

Sabato 2 si comincia alle 15 con Udinese-Torino (Giuseppe Mucera di Palermo), poi alle 18 Como-Napoli (Michael Fabbri di Ravenna) e, infine, alle 20.45 Atalanta-Genoa (Ivan Pezzuto di Lecce).

Domenica apre il programma Bologna-Cagliari (ore 12.30 Valerio Crezzini di Siena), alle 15 Sassuolo-Milan (Fabio Maresca di Napoli), alle 18 Juventus-Verona (Giovanni Ayroldi di Molfetta), per finire, come detto, con la possibile gara scudetto Inter-Parma.

Lunedì 4 maggio due posticipi a chiudere il programma della quartultima giornata di campionato: alle 18.30 Cremonese-Lazio (Daniele Chiffi di Padova) e alle 20.45 Roma-Fiorentina (Luca Zufferli di Udine).

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA 35ESIMA GIORNATA

Pisa – Lecce (01/05, ore 20.45) arbitro: Guida di Torre Annunziata

Udinese – Torino (02/05, ore 15) arbitro: Mucera di Palermo

Como – Napoli (02/05, ore 18) arbitro: Fabbri di Ravenna

Atalanta – Genoa (02/05, ore 20.45) arbitro: Pezzuto di Lecce

Bologna – Cagliari (ore 12.30) arbitro: Crezzini di Siena

Sassuolo – Milan (ore 15) arbitro: Maresca di Napoli

Juventus – Verona (ore 18) arbitro: Ayroldi di Molfetta

Inter – Parma (ore 20.45) arbitro: Bonacina di Bergamo

Cremonese – Lazio (04/05, ore 18.30) arbitro: Chiffi di Padova

Roma – Fiorentina (04/05, ore 20.45) arbitro: Zufferli di Udine

-Foto IPA Agency-

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