Sinner vola in semifinale a Madrid, Jodar battuto in due set

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner si qualifica per le semifinali del “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.235.540 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola. Il 24enne fuoriclasse altoatesino, numero uno del ranking Atp e del tabellone, ha superato nei quarti la wild card spagnola Rafael Jodar, 42esimo della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-2 7-6(0), dopo un’ora e 57 minuti di gioco. Per un posto in finale l’azzurro sfiderà il vincente del match tra il francese Arthur Fils, n.25 Atp e 21 del torneo, ed il ceco Jiri Lehecka, 14esimo del ranking e 11esimo del seeding, autore negli ottavi dell’eliminazione di Lorenzo Musetti.

“Rafael mi ha spinto fino al limite, è un giocatore incredibile, sa quello che deve fare ed ha un grande team. Ho cercato di essere il più pronto possibile, era la prima volta che lo affrontavo e le prossime saprò cosa aspettarmi”. Così Jannik Sinner dopo il successo odierno. “Sono contento, ho giocato una partita di grande qualità, nel secondo set ho avuto un po’ di fortuna ed esperienza – ha aggiunto il numero uno del mondo nella rituale confernza a caldo – In ogni torneo è difficile, è importante migliorare su ogni superficie e in tutte le condizioni”,

– foto IPA Agency –

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