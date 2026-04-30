Cinema, torna a Roma il Moscerine Film Festival per registi under 12

Roma, 30 apr. (askanews) – Dal 4 al 10 maggio torna a Roma Moscerine Film Festival, primo e unico festival cinematografico per bambine e bambini 0-12 anni, sotto la direzione artistica di Nina Baratta, che spiega: “Siamo arrivati alla quinta edizione, un successo che continua: fino ad ora sono stati quasi 350 i cortometraggi realizzati dai registi under 12, oltre 8.000 i bambini protagonisti dei laboratori di educazione all’immagine, 10 i giovanissimi presentatori che hanno condotto le serate e premiato i vincitori”.

Quest’anno la giuria, presieduta come ogni anno da Maria Fares, produttrice di film per bambini e ragazzi, sarà composta da Lino Banfi, Nonno d’Italia e ambasciatore Unicef, Mussi Bollini, ex vice direttrice Rai Kids, la produttrice di Eurofilm e presidente di Agici Simonetta Amenta, la regista, attrice, cantautrice Margherita Vicario, l’attrice Ester Pantano, il regista Maurizio Forestieri, la produttrice e ideatrice dell’Hollywood Florida Film Fest Simona Muresan, la sceneggiatrice e vicepresidente Writers Guild Italia Francesca Romana Massaro.

Le giornate saranno condotte da 4 giovani presentatori under 12, Benedetta Mollo, Aurora Palmisano, Vinicio Ottaviani e Andrea Mignanti, accompagnati dalla madrina del festival Margot Sikabonyi.

Come ogni anno sono tre le sezioni del Festival: “Under 12”, “Focus scuole” e “A Scuola con Le Moscerine” che si terranno nel territorio e grazie al contributo del V Municipio di Roma Capitale. I primi due giorni al Cinema Broadway saranno fitti di laboratori per le scuole e attività. Seguiranno al Nuovo Cinema Aquila le 3 giornate di proiezione dei corti in gara e le serate dedicate alla premiazione.

Giovedì 7 maggio si comincerà con la proclamazione dei vincitori delle sezioni “Focus Scuole”, dedicate ai corti presentati dagli istituti e “A scuola con le Moscerine”, opere realizzate con il supporto dell’associazione Le Moscerine. Mentre la serata di venerdì 8 maggio (Nuovo Cinema Aquila) sarà dedicata all’inclusione, grazie ai partner del Moscerine Film Festival come la Lega del Filo D’oro. In questa occasione verranno presentate due attività legate alle disabilità sensoriali: Mami Voice, ausilio per i sordo-ciechi creato inizialmente per i prematuri in culla per far sentire la voce della mamma in incubatrice, e la mostra tattile sul cinema. Nella serata di sabato 9 maggio (Cinema Broadway) sarà premiata la categoria “Under 12”.

Durante il pomeriggio di domenica 10 saranno protagoniste le premiazioni dei partner e una grande festa a Largo Venue dove tutti i bambini, partecipanti e non, potranno partecipare.

“Il Moscerine Film Festival nasce con l’intento di educare all’immagine le nuove generazioni e creare consapevolezza e senso critico nei bambini ha detto la presidente dell’associazione Le Moscerine Zein Batayneh – durante l’anno operiamo nelle scuole di tutto il Lazio per portare l’educazione all’immagine a più bambini possibile”.

In questa edizione sono arrivati numerosi cortometraggi da Gaza, uno dei quali è entrato ufficialmente in concorso. La mattinata di giovedì 7 maggio sarà dedicata a uno speciale momento di visione delle opere ricevute, accompagnato da una riflessione sul valore del cinema nei territori segnati dalla guerra.

Torna quest’anno il Premio Cinema in Pediatria che per questa quinta edizione verrà consegnato dai giovanissimi pazienti del Centro Pediatrico del Mediterraneo di Taormina. Per il 2026 questa iniziativa vede la cura anche di Ester Pantano, giurata del MFF, che accompagnerà i piccini del CCPM nella visione dei corti.