Formazione in aula e training, Lidl porta modello duale nella gdo

Roma, 30 apr. (askanews) – Un percorso che alterna formazione in aula e training on the job, per coniugare teoria e lavoro sul campo. Lidl Italia rilancia per il quarto anno consecutivo il progetto “Lidl 2 your career”, iniziativa legata alla Giornata nazionale del Made in Italy, presentata a Roma, presso il MoMeC, durante una tavola rotonda dal titolo “Capitale umano Made in Italy e GDO, il successo del modello Lidl”.Il progetto consiste in un percorso di alto apprendistato biennale rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni, assunti fin dal primo giorno e formati per quasi il 70% direttamente in azienda, alternando attività nei punti vendita e nei centri logistici a lezioni in aula presso gli ITS Academy partner. Al termine del percorso, gli apprendisti ottengono il diploma terziario ITS e la certificazione AHK Italien come retail o logistic specialist.”Abbiamo scelto di fare questo progetto – spiega Sebastiano Sacilotto, Chief Operating Officer di Lidl Italia – perché abbiamo dei piani di espansione ambiziosi in Italia. Nei prossimi anni arriveremo a 1000 punti vendita; oggi abbiamo una rete vendita di 800 negozi e oltre 23.000 collaboratori all’interno della nostra squadra. Abbiamo la necessità di accrescere il numero di persone che lavorano con noi, ma anche la necessità di dare una risposta concreta in termini di competenze. Abbiamo dunque deciso, insieme con ITS e alla Camera di Commercio Italo-Germanica di creare un percorso che rispondesse al 100% a questa necessità”.Partito nel 2022 da una singola classe in Lombardia con 29 apprendisti e un solo ITS partner, il programma ha attraversato l’intera penisola anno dopo anno, giungendo agli attuali 189 apprendisti iscritti in 7 ITS Academy, da Trieste a Catania.”Oggi noi abbiamo bisogno di risorse umane – sottolinea la senatrice Paola Mancini, Commissione Lavoro e Affari Sociali del Senato – lo continuiamo tutti a sottolineare e le risorse umane le ritroviamo soprattutto in chi è fuori dal mercato del lavoro, ovvero i giovani e le donne. Se investiamo su queste due componenti, attraverso questa formazione continua, riusciremo a dare quello che io amo definire un progetto di vita e non solo un lavoro spot”.Al termine del percorso di due anni, i partecipanti ottengono un contratto a tempo indeterminato all’interno dell’azienda. Complessivamente, sono oltre 550 le assunzioni sottoscritte dalla prima edizione ad oggi, a fronte di 23mila candidature ricevute.