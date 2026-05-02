Governo, Meloni: da oggi secondo più longevo, avanti con determinazione

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Roma, 2 mag. (askanews) – “Da oggi il governo che ho l’onore di guidare diventa il secondo più longevo della storia repubblicana. Non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani”. E’ quanto scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social.
“Grazie a chi continua a sostenerci, a credere nel nostro lavoro e nella serietà del nostro impegno. Andremo avanti con determinazione per completare il percorso avviato, con rispetto per il mandato ricevuto dai cittadini italiani e con una sola bussola: l’interesse nazionale”, conclude la premier.
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