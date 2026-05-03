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La rimonta è servita, Philadelphia piega Boston e vola in semifinale di Conference

| 3 Maggio 2026 12:35 | 0 commenti

La rimonta è servita, Philadelphia piega Boston e vola in semifinale di Conference

Italpress, Sport Italpress
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NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Philadelphia completa l’impresa ed elimina Boston dai playoff di Nba. I 76ers passano al TD Garden 109-100 e tornano a battere i Celtics in una serie dopo 44 anni.

Spalle al muro in gara-5, la franchigia allenata da Nurse diventa la 14esima squadra nella storia a vincere una serie dopo essere stata sotto 3-1. Joel Embiid, assente nelle prime due partite, trascina i suoi con 34 punti, 12 rimbalzi e 6 assist. Tyrese Maxey aggiunge 30 punti, 11 rimbalzi e 7 assist, mette VJ Edgecombe contribuisce con 23 punti e 6 rimbalzi.

Clamorosa eliminazione al primo turno per i Celtics, orfani di Jason Tatum in gara-7, a cui non bastano i 33 punti e 9 rimbalzi di Jaylen Brown. Philadelphia, settima a Est in regular season, fa fuori Boston, seconda testa di serie, e affronterà in semifinale i New York Knicks.

Dall’altra parte del tabellone da disputare gara-7 sia in Detroit-Orlando che in Cleveland-Toronto. 

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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