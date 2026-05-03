Zanardi, il ricordo di Paolo Barilla: la sua umanità motivava tutti

Milano, 2 mag. (askanews) – “Alex è stato una persona capace di raggiungere i cuori di tante persone. La sua umanità motivava tutti noi a essere più tolleranti e ad affrontare ogni difficoltà con la profonda convinzione di riuscire a migliorare ogni situazione”. Con queste parole Paolo Barilla, ex pilota di F1 e vicepresidente del gruppo alimentare di Parma, ha voluto ricordare Alex Zanardi scomparso oggi all’età di 59 anni.

Quella tra Barilla e il campione bolognese era una partnership storica, andata oltre la sponsorizzazione sportiva. L’azienda di Parma aveva scelto Zanardi come ambasciatore nel mondo, in particolare per facilitare l’ingresso del marchio nel mercato statunitense. Dopo il tragico incidente di Lausitz nel 2001, il rapporto non si era interrotto, ma il programma di sponsorizzazione era stato ristrutturato per sostenere Zanardi nel suo percorso di rinascita e nella successiva carriera paralimpica. Barilla aveva così sponsorizzato il team di handbike di Zanardi, il Barilla Blu Team,, accompagnandolo nelle sue vittorie internazionali, inclusi i successi ai Giochi Paralimpici. Quella di Zanardi è stata una figura centrale per Barilla anche nelle iniziative legate alla diversità e all’inclusione, specialmente dopo il 2013.