Sinner domina il ranking Atp, quattro azzurri tra i primi 20

ROMA (ITALPRESS) – È un lunedì da record per il tennis maschile italiano, che fa sognare grandi cose in vista degli Internazionali d’Italia 2026. Jannik Sinner, numero 1 del mondo, è il terzo giocatore a superare i 14 mila punti nel ranking ATP. Flavio Cobolli, grazie ai quarti di finale a Madrid, ha firmato il nuovo best ranking alla posizione numero 12, eguagliando Paolo Bertolucci al settimo posto tra gli italiani arrivati più in alto in classifica nell’era Open. Con la risalita di Luciano Darderi alla posizione numero 20, inoltre, l’Italia torna ad esprimere quattro giocatori tra i primi 20 del mondo, come era successo per la prima volta nella storia lo scorso 16 marzo.

L’unico passo indietro lo compie Lorenzo Musetti, che scivola in decima posizione, scavalcato da Medvedev. Sinner, che insegue il primo titolo in carriera agli Internazionali, ha allungato su Carlos Alcaraz, costretto a saltare il Masters 1000 a Roma e il Roland Garros dove ha trionfato nel 2025. Dopo Madrid, l’azzurro ha raggiunto 14.350 punti, il terzo punteggio più alto per un giocatore nel ranking ATP. Il primatista è Novak Djokovic, unico ad aver superato i 16 mila punti, al culmine di un 2016 vissuto fino al Roland Garros da assoluto dominatore.

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Jannik Sinner (Ita) 14.350 (–)

2. Carlos Alcaraz (Esp) 12.960 (–)

3. Alexander Zverev (Ger) 5.805 (–)

4. Novak Djokovic (Srb) 4.700 (–)

5. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.050 (–)

6. Ben Shelton (Usa) 4.030 (–)

7. Taylor Fritz (Usa) 3.770 (–)

8. Alex De Minaur (Aus) 3.755 (–)

9. Daniil Medvedev (Rus) 3.460 (+1)

10. Lorenzo Musetti (Ita) 3.415 (-1)

13. Flavio Cobolli 2.750 (+1)

20. Luciano Darderi 1.890 (+2)

66. Lorenzo Sonego 830 (-4)

80. Mattia Bellucci 737 (-2)

100. Matteo Berrettini 625 (-8)

106. Matteo Arnaldi 596 (-3)

112. Francesco Maestrelli 575 (–)

141. Stefano Travaglia 444 (–)

145. Francesco Passaro 434 (+4)

151. Luca Nardi 409 (-9)

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