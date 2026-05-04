Zanardi, Mattarella: ha rappresentato valori sportivi e valori umani

Roma, 4 mag. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato Alex Zanardi, pilota di formula 1 e campione paralimpico scomparso nei giorni scorsi. “Credo – ha detto parlando al Quirinale in occasione del ricevimento delle squadre nazionali di tennis vincitrici nel 2025 della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis – di interpretare il pensiero di tutti voi ricordandolo non solo come una figura che ha meritato affetto e riconoscenza ma anche che richiama riconoscenza per il valore sportivo e il valore umano che ha rappresentato nello sport. Sono queste le figure che danno il senso del grande ruolo dello sport nella società”, ha aggiunto Mattarella.