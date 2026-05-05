In arrivo il nuovo brano dei Pinguini Tattici Nucleari

Milano, 5 mag. (askanews) – Sorry Scusa Lo Siento è il nuovo singolo dei Pinguini tattici nucleari in uscita il 15 maggio (Epic/Sony Music Italy) e già in presave.

Il nuovo brano inedito viene annunciato dopo una serie indizi che hanno fatto pensare ad un ritorno della band: cartelloni con la scritta “Scusa” a Milano, “Sorry” a Londra e “Lo siento” a Madrid e una cappelino con la scritta del titolo indossata da Riccardo sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma.

Sorry Scusa Lo Siento è una canzone estiva anomala, una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia. Più in generale, affronta il tema dell’incomunicabilità nei rapporti.

“Il brano racconta una storia vestita di mistero e urbex, passione che abbiamo coltivato negli ultimi tempi e che consiste nell’esplorazione di strutture abbandonate e fatiscenti come ville o fabbriche. La nostra intenzione è di vivere l’estate con delle atmosfere diverse rispetto al solito, perché l’estate non sia solo ombrelloni, mare e drink in spiaggia.” – racconta Riccardo Zanotti.

Sorry Scusa Lo Siento arriva dopo il successo dell’anno precedente dell’album “Hello World” che, uscito nel 2024 conquistando in una sola settimana il DISCO D’ORO, ha raggiunto il TERZO disco di Platino, posizionandosi nel 2025 nella top 10 degli album più venduti dell’anno (rispettivamente alla settima posizione) con 4 singoli in top 100 e confermando ancora di più i PINGUINI TATTICI NUCLEARI come la band più importante nel panorama musicale italiano con all’attivo 86 Platini e 11 ori.

Nel 2025 i Pinguini sono stati fra gli artisti con più album contemporaneamente in classifica settimanale, con fino a 5 album presenti nella Top 100 nella stessa settimana.

Anche nelle radio italiane i Pinguini Tattici Nucleari si sono affermati come uno dei gruppi più ascoltati, con tutti i singoli tratti dall’album “Hello Word” arrivati al primo posto nelle classifiche di airplay e i tre brani “Bottiglie Vuote”, “Amaro” e “Islanda” presenti nella top100 nella classifica annuale radiofonica dei brani più trasmessi (fonte EarOne).

C’è già molta attesa per i TOUR STADI 2027 con cui la band tornerà a calcare i palchi dei principali stadi italiani la prossima estate per la terza volta.

I biglietti sono già disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.