Orsini: lavorare già in Finanziaria sulle aggregazioni delle imprese

Milano, 5 mag. (askanews) – “Una delle cose da fare, già nella prossima legge Finanziaria, è lavorare sulle aggregazioni delle imprese: lavorare per farle diventare più grandi”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, al Salone del risparmio in corso a Milano. “Le aggregazioni – ha detto – sono una grande opportunità”, come i Pir che “hanno saputo dare una risposta”, ha aggiunto il leader degli industriali. Orsini ha poi ricordato la necessità di “saper utilizzare una parte” del risparmio degli italiani, dai “400 miliardi dei fondi pensione” e “i 1.500 miliardi dei risparmi privati delle famiglie che sono sui conti correnti”.