Tedua sta per tornare con il nuovo mixtape “Ryan Ted”

Milano, 5 mag. (askanews) – A 10 anni di distanza dall’uscita del primo mixtape, “Aspettando Orange County”, Tedua sta per tornare con “Ryan Ted”, il suo nuovo mixtape in uscita il 22 maggio e in pre-order da domani alle 14.00!

L’album sarà disponibile in pre-order nei formati CD e LP. L’artwork della copertina è di Marco Giacobbe.

“Ryan Ted” è un vero e proprio ritorno alle origini per Tedua, che riabbraccia quelle sonorità e scrittura che hanno fatto innamorare i primi fan, con quell’estetica ispirata al mondo della serie tv The O.C., ma filtrata attraverso le sue esperienze personali. È così che l’immaginario diventa crudo e diretto, senza compromessi e con una scrittura particolarmente incisiva e priva di sovrastrutture.

Il mixtape è stato anticipato dal singolo “Chuniri” (prodotto da SHUNE), di cui è online il video, diretto da Simone Mariano & Bogdan “Chilldays” Plakov per Borotalco.tv e girato tra Los Angeles e l’Italia, che sul finale vede Tedua dirigersi in macchina a tutta velocità verso lo Stadio San Siro di Milano.

Infatti, l’artista dei record, che ha all’attivo 79 certificazioni platino, 39 d’oro e 3 miliardi di stream globali, il 24 giugno 2026 terrà il suo primo live allo Stadio G. Meazza di Milano. Un evento unico, che arriva come una vera e propria consacrazione di quei 10 anni di carriera iniziati con la pubblicazione di “Aspettando Orange County”.

Biglietti disponibili su livenation.it

Con 79 platini, 39 ori e 3 miliardi di stream globali in carriera, Tedua è ormai considerato un trendsetter della scena ed è tra i nomi più affermati del panorama italiano. Il suo ultimo progetto “La Divina Commedia”, certificato 7 volte platino, è stato uno degli album più venduti del 2023. Il suo ultimo tour tutto sold out nei palasport ha registrato oltre 100.000 biglietti venduti.

RTL 102.5 è la radio partner di “San Siro Tedua”.