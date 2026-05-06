Calcio, Abete incontra i club di B: “Vado avanti”

Roma, 6 mag. (askanews) – Concluso l’incontro tra Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, e i club della Lega Serie B. Un confronto definito “positivo” dallo stesso Abete, che ha sottolineato l’importanza di un dialogo approfondito in una fase delicata per il sistema calcio.

“Importante che ci siano approfondimenti dei problemi in questa fase. L’obiettivo è che le componenti parlino dei problemi del calcio. Bisogna legittimare un percorso e dare delle priorità”, ha spiegato il presidente LND al termine della riunione.

Abete ha poi ribadito la volontà di proseguire nel percorso già avviato: “Io vado tranquillamente avanti e la presentazione di una candidatura che determina e facilita un percorso nei 40 giorni successivi di approfondimenti delle tematiche. Sappiamo come vanno le cose. Se non c’è competizione tutti dicono vediamo che fa il presidente”.

Nel suo intervento, il dirigente ha posto l’accento non tanto sulla figura del presidente federale quanto sulla necessità di una sintesi condivisa: “Il problema non è la qualità del presidente federale ma la capacità di trovare insieme la sintesi dei problemi esistenti. Se non si fa questo nessuno può risolvere i problemi”.

Dopo l’incontro con Abete, sarà ora il turno di Giovanni Malagò, presidente del Coni, proseguire il ciclo di confronti con i club della Serie B.