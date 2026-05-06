Esame abilitazione nazionale Guida Turistica, Calabrese: “Ruolo centrale nel raccontare la nostra identità”

CATANZARO (ITALPRESS) – La Calabria spinge sulla qualità dell’accoglienza e blinda il ruolo delle guide turistiche. L’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese, promuove a pieni voti l’avvio del secondo esame nazionale di abilitazione annunciato dal Ministro Mazzi, rivendicando però il primato della Regione nel sostegno alla categoria.

“Accogliamo con favore questo nuovo bando nazionale, che va nella direzione di qualificare ulteriormente la professione di guida turistica. In Calabria, però, non siamo rimasti fermi: in questi anni la Giunta Occhiuto ha lavorato concretamente per sostenere e valorizzare il settore. Abbiamo avviato percorsi di aggiornamento e qualificazione professionale – afferma l’assessore Calabrese -, sostenuto iniziative formative rivolte agli operatori turistici e rafforzato il dialogo con le associazioni di categoria per intercettare le reali esigenze delle guide. Inoltre, abbiamo promosso una strategia integrata di valorizzazione dei territori, in cui le guide turistiche svolgono un ruolo centrale nel raccontare l’identità calabrese”.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Calabria –

(ITALPRESS).