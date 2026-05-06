Nissan Ariya my26 si rinnova con un nuovo design e tecnologie innovative

ROMA (ITALPRESS) – Nissan presenta la Ariya MY26 con nuovi elementi di stile e tecnologie che esaltano ancora di più il design elegante e il piacere di guida. Il nuovo model year, sempre ispirato alla filosofia Nissan del “futurismo giapponese senza tempo”, presenta il frontale ridisegnato, per un look più pulito e armonioso. Il pannello frontale in tinta con la carrozzeria e la caratteristica “V-Motion” reinterpretata conferiscono ad Ariya una presenza decisa ma minimalista, rafforzando il suo carattere di veicolo elettrico di nuova generazione. I cerchi da 19 e 20 pollici di nuova concezione, che combinano elementi in alluminio e resina, aggiungono un raffinato contrasto visivo che esaltano l’aspetto premium. All’interno, la nuova console centrale aumenta lo spazio a disposizione per riporre oggetti, fino a 3,2 litri, e incorpora il caricatore wireless da 15 W di ultima generazione. Il comfort di marcia è ulteriormente migliorato grazie alla messa a punto ottimizzata delle sospensioni, che garantisce una maggiore stabilità, vibrazioni ridotte e un’esperienza di guida più fluida, in particolare sulle lunghe distanze. Tra i sistemi avanzati di assistenza alla guida, spicca la funzione di controllo adattivo della distanza, che favorisce una guida rilassata nel traffico assistendo l’accelerazione, la decelerazione e la frenata, contribuendo così a ridurre l’affaticamento del conducente.

Ariya è dotato dell’ultima generazione di NissanConnect con suite Google integrata, che consente un’esperienza di connettività migliorata sia all’interno che all’esterno dell’auto.Il sistema di ricarica da 11 kW in corrente alternata è di tipo bidirezionale, compatibile con la funzione Vehicle to Load (V2L). Per la ricarica rapida in corrente continua, ariya supporta potenze fino a 130 kW, a seconda del mercato e della versione. Nissan Ariya MY26 è realizzato in edizione limitata e al momento non è prevista la sua commercializzazione in Italia. Resta invece disponibile per il mercato italiano l’attuale gamma Nissan Ariya offerta in tre allestimenti: Engage, versione di ingresso, Advance (intermedia) ed Evolve, top di gamma, equipaggiata con batteria da 87 kWh e trazione 2WD o e-4ORCE 4WD, con potenza fino a 306 CV, coppia fino a 600 Nm, velocità massima fino a 200 km/h e autonomia fino a 509 km.

– Foto ufficio stampa Nissan Italia –

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