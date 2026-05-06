Pirelli avvierà la produzione di Cyber Tyre in Georgia, negli Stati Uniti

ROMA (ITALPRESS) – Pirelli rafforza il proprio impegno a lungo termine negli Stati Uniti con un passaggio chiave per la propria strategia di prodotto e industriale. Lo stabilimento Pirelli in Georgia, già dedicato alle soluzioni tecnologicamente più avanzate per il mercato statunitense – sia nel segmento High Value sia nel Motorsport – sarà ulteriormente rafforzato grazie alla produzione di pneumatici connessi dotati della tecnologia Cyber Tyre. Tale sviluppo conferma l’importanza strategica degli Stati Uniti nel percorso di crescita globale di Pirelli e consolida la presenza industriale e tecnologica del gruppo nel Paese. L’annuncio giunge in occasione della partecipazione di Pirelli al più importante evento promosso dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, il SelectUSA Investment Summit, dove il sistema Cyber Tyre è stato presentato come un’innovazione chiave nella definizione del futuro della smart mobility.

Pirelli Cyber Tyre è il primo sistema hardware e software al mondo capace di raccogliere dati e informazioni da sensori nei pneumatici, di elaborarli con software e algoritmi proprietari di Pirelli e – dialogando in tempo reale con l’elettronica del veicolo – di realizzare nuove funzionalità integrate con i sistemi di guida e di controllo, oltre a integrarsi con le infrastrutture connesse, al fine di migliorare l’esperienza di guida e aumentare il livello di sicurezza.

In un mercato avanzato come quello degli Stati Uniti – dove le soluzioni di smart mobility e digitali sono in rapida espansione – la tecnologia Cyber Tyre rappresenta per Pirelli un vantaggio competitivo distintivo. A SelectUsa, Cyber Tyre è stato protagonista all’interno dello stand della Georgia, una partecipazione particolarmente significativa alla luce della presenza industriale di Pirelli nello Stato, dove il gruppo è radicato da oltre 20 anni. “L’avvio della produzione di Cyber Tyre nel nostro stabilimento di Rome, in Georgia, rappresenta una tappa significativa per Pirelli nel Paese e riflette il nostro impegno nel portare tecnologie avanzate come Cyber Tyre più vicino al mercato, rafforzando ulteriormente la nostra presenza industriale e le nostre capacità di innovazione negli Stati Uniti”, ha dichiarato Claudio Zanardo, CEO di Pirelli North America. A ulteriore conferma del ruolo di Rome come sito produttivo tecnologicamente avanzato, è alle fasi finali di validazione industriale l’ultima evoluzione del processo MIRS (Modular Integrated Robotized System) il più avanzato processo manifatturiero per la realizzazione di prodotti premium e di alta gamma del gruppo Pirelli disponibile esclusivamente nello stabilimento Usa. Il MIRS – altamente digitalizzato – potenzia ulteriormente le capacità di produzione robotizzata, aumentandone produttività, flessibilità e qualità e consente un collegamento diretto tra la progettazione del prodotto e il suo sviluppo industriale.

Tale evoluzione delinea il percorso di crescita della capacità produttiva di Pirelli in Georgia – parte dei piani di sviluppo industriale del gruppo – e contribuisce a rafforzare ulteriormente la presenza negli Stati Uniti, uno dei mercati più importanti e strategici. Lo stabilimento in Georgia – specializzato nella produzione di pneumatici High Value per il mercato nordamericano – ospita, inoltre, un centro R&D dedicato, che rafforza ulteriormente il ruolo di Rome nello sviluppo tecnologico e nell’innovazione di prodotto. A conferma del costante impegno ambientale dell’azienda lungo la propria catena di fornitura, la fabbrica di Rome è riconosciuta per le proprie pratiche di approvvigionamento responsabile, tra cui l’utilizzo di gomma naturale certificata FSC (Forest Stewardship Council).

– Foto ufficio stampa Pirelli –

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