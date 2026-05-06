Schillaci “Non smantelliamo la figura del medico di famiglia”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ attualmente in corso un confronto con le Regioni per la piena operatività delle case di comunità. I pronto soccorso spesso intasati non sono colpa dei cittadini o dei medici di famiglia, ma è il risultato di un mondo che è cambiato, il sistema non tiene il passo. Nel frattempo, i medici di famiglia sono sempre meno, la riforma parte da qui: non viene smantellata la figura del medico di famiglia, stiamo finalmente liberando tutto il suo potenziale. Il medico di medicina generale è e deve tornare ad essere il garante della salute dei cittadini”. Lo afferma il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso del question time alla Camera. “Le case di comunità e la telemedicina sono una risposta concreta a un medico solo davanti a una domanda di salute sempre più complessa. Rendere più efficiente il Ssn richiede scelte serie. La domanda vera non è se riformare ma se farlo con coraggio o demagogia, noi abbiamo scelto la prima strada”, aggiunge.

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