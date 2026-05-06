Serie A, gli arbitri della trentaseiesima giornata: Lazio-Inter ad Abisso, Zufferli per Milan-Atalanta

ROMA (ITALPRESS) – Chiuso il capitolo scudetto, ancora de definire la griglia delle squadre che andranno in Europa e l’ultima retrocessa che affiancherà Pisa e Verona, già matematicamente in B. Il 36esimo turno potrebbe dire molto sulla corsa alla Champions. Domenica 10 maggio, alle 20.45, è in programma Milan-Atalanta, gara che sarà diretta da Luca Zufferli. A San Siro, insieme al fischietto della sezione di Udine, ci saranno gli assistenti Dei Giudici e Christian Rossi, il quarto ufficiale di gara Fourneau e gli arbitri Var Di Paolo e Mariani. L’Inter campione d’Italia sarà impegnata sabato alle 18 all’Olimpico contro la Lazio e a dirigere il match sarà Rosario Abisso di Palermo. In chiave Champions, ma anche in ottica salvezza, importante il match in programma sabato 9 alle 20.45 tra Lecce e Juventus che è stato affidato ad Andrea Colombo di Como. Domenica, alle 18, la Roma sarà ospite del Parma e al Tardini arbitrerà Daniele Chiffi di Padova, mentre lunedì 11, alle 20.45, chiuderà il programma della giornata Napoli-Bologna. Al Maradona arbitrerà Marco Piccinini di Forlì.

LE DESIGNAZIONI COMPLETE

Torino – Sassuolo (08/05, ore 20.45)

arbitro: Galipò di Firenze

Cagliari – Udinese (09/05, ore 15)

arbitro: Dionisi di L’Aquila

Lazio – Inter (09/05, ore 18)

arbitro: Abisso di Palermo

Lecce – Juventus (09/05, ore 20.45)

arbitro: Colombo di Como

Verona – Como (ore 12.30)

arbitro: Di Bello di Brindisi

Cremonese – Pisa (ore 15)

arbitro: Ayroldi di Molfetta

Fiorentina – Genoa (ore 15)

arbitro: Massimi di Termoli

Parma – Roma (ore 18)

arbitro: Chiffi di Padova

Milan – Atalanta (ore 20.45)

arbitro: Zufferli di Udine

Napoli – Bologna (11/05, ore 20.45)

arbitro: Piccinini di Forlì

– foto IPA Agency –

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