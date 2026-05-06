Una Nessuna Centomila torna con un nuovo evento all’Arena di Verona

Milano, 6 mag. (askanews) – Dopo il successo a Campovolo (RCF Arena di Reggio Emilia) nel 2022 con 100.000 presenze, il doppio sold out all’Arena di Verona nel 2024 e il grande evento tutto esaurito, per la prima volta al Sud Italia, in Piazza del Plebiscito a Napoli nel 2025, Una Nessuna Centomila torna con un nuovo evento speciale che anche quest’anno riunirà le più grandi voci italiane contro la violenza sulle donne.

L’appuntamento per la quarta edizione della manifestazione che coniuga musica e impegno sociale è per il 21 settembre 2026 all’Arena di Verona, su un palco e in uno scenario unici, dove già in passato le voci della musica si sono unite per raccogliere fondi in favore dei centri antiviolenza.

Ad annunciarlo ieri sera, mercoledì 6 maggio, sono stati Fiorella Mannoia e Luciano Ligabue in occasione de LA PRIMA NOTTE – Music Opening Ceremony, il concerto del Liga con cui è stato inaugurato l’Unipol Dome di Milano. Durante il concerto, a sorpresa Luciano Ligabue ha presentato dal vivo “Nessuno È Di Qualcuno”, un brano inedito dedicato al tema della violenza contro le donne, i cui diritti verranno devoluti alla Fondazione Una Nessuna Centomila.

Una Nessuna Centomila chiamerà a raccolta, anche in questa edizione, grandissimi nomi della musica e del mondo dello spettacolo che si alterneranno sul palco per esibizioni, duetti e collaborazioni ricche di emozioni. Tutti uniti per dire basta ai femminicidi, dare un aiuto concreto ai centri antiviolenza che sostengono e supportano le donne nei loro percorsi di fuoriuscita dalla violenza e sensibilizzare il pubblico contro questo fenomeno sociale e culturale.

I biglietti per il concerto, organizzato e prodotto da Friends & Partners e Oyà, saranno disponibili a partire dalle ore 16.00 di oggi, giovedì 7 maggio, su Ticketone.it e nei punti vendita e prevendite abituali.

I proventi dell’evento, al netto dei costi, saranno destinati ai centri antiviolenza individuati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila sulla base di criteri trasparenti, di territorialità, in relazione alle esperienze e al bisogno. Come per tutte le edizioni, gli utilizzi di tutte le risorse economiche raccolte nell’ambito di UNA NESSUNA CENTOMILA verranno rendicontati e comunicati nella totale trasparenza.

La Fondazione Una Nessuna Centomila, nata in seguito all’omonimo evento live del 2022, grazie alla volontà delle quattro fondatrici, Fiorella Mannoia (Presidente Onorario), Giulia Minoli (Presidente), Celeste Costantino e Lella Palladino (Vicepresidenti), è la Fondazione italiana dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. È la prima fondazione nata in Italia per sostenere i Centri Antiviolenza e l’empowerment femminile; per promuovere il cambiamento culturale nella società utilizzando linguaggi artistici come la musica, il teatro, il cinema; e per supportare progetti di educazione all’affettività nelle scuole. Per info: www.unanessunacentomila.net.