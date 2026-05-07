Chiara Galiazzo esce col nuovo singolo “Basta poco”

Milano, 7 mag. (askanews) – Sarà disponibile dall’8 maggio “Basta poco” (Altafonte Italia), il nuovo singolo di Chiara Galiazzo, un inno pop luminoso alla libertà e alla semplicità. Tra immagini urbane e slanci immaginifici, la voce inconfondibile di Chiara racconta un’evasione emotiva dove basta uno sguardo per sentirsi altrove. Le sere d’estate fanno da sfondo a un viaggio intimo e condiviso: senza mappe né mezzi, solo la forza di un legame capace di aprire ogni porta e trasformare l’ordinario in meraviglia.

Scritto da Chiara Galiazzo insieme a Alessandro Casillo, Piccolo G, Marco Di Martino e Danusk che lo ha anche prodotto, il singolo rappresenta un nuovo tassello del percorso artistico di Chiara confermandone la capacità di unire immediatezza pop e profondità emotiva.

Con l’uscita di “Basta Poco”, Chiara si prepara a incontrare il pubblico dal vivo durante uno speciale tour nei teatri organizzato da IMARTS – International Music And Arts in partenza il prossimo autunno dal titolo “Nuova Luce”.

In questo nuovo progetto live, Chiara proporrà i brani più amati del suo repertorio in una veste inedita, dove un quartetto d’archi dialogherà con sonorità elettroniche, dando vita a un’esperienza musicale elegante e contemporanea.

Di seguito il calendario di “Nuova Luce – il tour nei teatri”:

20 novembre : Coriano (Rn) – Teatro CorTe

23 novembre : Milano (Mi) – Teatro Manzoni

27 novembre : Mestre (Ve) – Teatro Corso

9 dicembre: Ferrara – Teatro Nuovo

17 dicembre : Roma – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Le prevendite saranno aperte il 15 maggio.