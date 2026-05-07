David, Anna Ferzetti: il cinema va tutelato, mai come ora

Roma, 7 mag. (askanews) – “Il cinema va tutelato, mai come ora, dietro a tutto quello che vediamo ci sono persone ed eccellenze che lavorano, il cinema non è solo arte e cultura, è anche tanto lavoro”.Così Anna Ferzetti, candidata come Miglior attrice protagonista, sul red carpet dei David di Donatello prima della cerimonia di premiazione della 71esima edizione, durante cui sono stati fatti numerosi appelli a sostegno del settore.